Beşiktaş'ta Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş'ta Otomobil Alev Alev Yandı

Beşiktaş\'ta Otomobil Alev Alev Yandı

Beşiktaş'ta hareket halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Sürücü otomobili durdurarak dışarı çıkarken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

22.08.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta hareket halindeki otomobil yanmaya başladı. Sürücü otomobili durdurarak dışarı çıkarken, araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Levent Mahallesi Sümbül Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra T.'nin kullandığı otomobil, motor bölümünden yağ sızdırması nedeniyle birden yanmaya başladı. Motor bölümünden alev çıktığını gören sürücü otomobili durdurarak araçtan indi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi; ancak alevler bir anda tüm aracı sardı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Kullandığı otomobil yangın sonrası demir yığınına dönen Esra T. ise arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

OTOMOBİLİN YANDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Otomobilin yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, alt kısmından alev alan otomobil hızla yanmaya başlıyor. Alevler kısa sürede tüm aracı sararkeni, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürüyor. Yanan aracın yakın zamanda tamir edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Beşiktaş, trafik, Trafik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:00:07. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement