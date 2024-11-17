Batman'ın Beşiri ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Beşiri Spor Salonunda düzenlenen ve tek liste halinde gidilen kongrede, geçerli oyların tamamını alan Hasan Okay İlçe Başkanlığına seçildi.
Kongreye, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Beşiri'de AK Parti Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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