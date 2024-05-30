Besni'de Gübre Tankındaki Su İçen 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Besni'de Gübre Tankındaki Su İçen 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Besni\'de Gübre Tankındaki Su İçen 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yeniköy köyünde bulunan gübre tankında bulunan suyu içen 4 büyükbaş hayvan rahatsızlandıktan sonra telef oldu. Hayvan sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için Kaymakam Çağlar Partal yardım sözü verdi.

30.05.2024 09:29
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde gübre tankındaki suyu içen 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Mehmet Ali Arslan, Kemal Girgin ve Şıho Kezbere'ye ait 4 büyükbaş hayvan gübre tankında bulunan suyu içti.

Rahatsızlanan 4 büyükbaş hayvan daha sonra telef oldu.

Köye giden Kaymakam Çağlar Partal, hayvan sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için yarım edeceklerini ifade etti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Besni'de Gübre Tankındaki Su İçen 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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