Adıyaman'ın Besni ilçesinde gübre tankındaki suyu içen 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Mehmet Ali Arslan, Kemal Girgin ve Şıho Kezbere'ye ait 4 büyükbaş hayvan gübre tankında bulunan suyu içti.
Rahatsızlanan 4 büyükbaş hayvan daha sonra telef oldu.
Köye giden Kaymakam Çağlar Partal, hayvan sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için yarım edeceklerini ifade etti.???????
Son Dakika › Güncel › Besni'de Gübre Tankındaki Su İçen 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?