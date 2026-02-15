Besni'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Besni'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

15.02.2026 21:29
Adıyaman Besni'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Burunçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Tuğba M. yönetimindeki 01 NB 590 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden, çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Tuğba M. ile otomobilde bulunan Azize. M., Burak. D., ile Nisa. D., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılıp sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN -Kamera -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: DHA

23:13
