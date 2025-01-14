Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konserini Verdi - Son Dakika
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Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konserini Verdi

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BEFO, lansman konseriyle sanat dünyasına katıldı. Genç sanatçılara destek vurgulandı.

14.01.2025 14:03
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(ANKARA) - Beta Enerji Filarmoni Orkestrası (BEFO), kültür sanat dünyasına lansman konseriyle katıldı. Beta Enerji'nin kurucusu Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu, vakıf olarak sanatçılara ve özellikle gençlere yatırımı, Türkiye adına bir görev ve sorumlulukları olarak gördüklerini söyledi.

Beta Enerji tarafından kurulan ve 75 müzisyeni bir araya getiren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, ilk konserini verdi. Norveçli Şef Terje Mikkelsen'in yönettiği konserin ilk bölümüne piyanist Can Çakmur eşlik etti. Çakmur'un solist sanatçı olarak sahne aldığı ve Edvard Griegin piyano konçertosuyla başlayan konser, Rachmaninoff'un 2 numaralı senfonisiyle devam etti. İzleyicilerin ayakta alkışladığı piyanist solist Can Çakmur ilk bölümün ardından 5 kez alkışlarıyla sahneye davet edildi. Konserin ikinci yarısı, 3. bölümü Rachmaninoff'un 2 numaralı senfonisiyle devam etti.

Konser öncesi sahneye davet edilen Beta Enerji'nin kurucusu ve Dağsuyu Bilim,  Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu, şirket ve vakıf olarak sanatçılara ve özellikle gençlere yatırımı, Türkiye adına bir görev ve sorumlulukları olarak gördüklerini vurgulayarak, "Vakfımız, sanat alanında eğitim almak isteyen ve maddi desteğe ihtiyaç duyan genç yeteneklere burs olanakları sağlamayı ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu alana yatırımlarımızı, ülkemiz sanat ortamı ve gençlerimiz açısından çok önemsiyoruz" dedi.

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konserini Verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konserini Verdi - Son Dakika

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