BEÜ'de Sağlık Araştırma Merkezi Kuruldu

Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, merkezin kuruluşuna ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu merkezle insan sağlığının korunmasına yönelik bilimsel çalışmaların yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin bütüncül şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Merkezin, yapımı devam eden Bitlis Eren Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, bölgedeki sağlık hizmetlerine ve üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, merkezin üniversitenin sağlık alanındaki kurumsal yapısını güçlendireceğini belirtti.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bilimsel araştırmaların yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık eğitimine katkı sağlanması açısından önemli bir altyapı oluşturacağını kaydeden Elmastaş, "Bölgemizin sağlık ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütmeyi ve üniversitemizin sağlık alanındaki kapasitesini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.