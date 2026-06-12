Beyaz Et Sektöründe Operasyon: 32 Gözaltı - Son Dakika
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Beyaz Et Sektöründe Operasyon: 32 Gözaltı

Beyaz Et Sektöründe Operasyon: 32 Gözaltı
12.06.2026 09:44
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Adalet Bakanı Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışlarına yönelik 8 ilde operasyon düzenledi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına neden olan eylemlere yönelik 8 ilde operasyon gerçekleştirildiğini; bu kapsamda 13 şirkete denetim kayyımı atandığını ve 32 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eş güdüm içinde hareket etmektedir. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır" dedi.

'HİÇBİR USULSÜZLÜĞE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK'

Gürlek, "Yürütülen soruşturma kapsamında; serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçteki değerli katkılarından ötürü Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Operasyon, 3. Sayfa, Ekonomi, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Et Sektöründe Operasyon: 32 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fırat Gunder Fırat Gunder:
    teknoloji ne diye meraklanıyorsunuz bir de ?? bunların hepsi bilgisayarlarla email kanalıyla oyun oynuyolar herhalde ?? bu kadar işler varken bunlara mı uğraşılıyor bilemiyorum ?? artık her şey dijitalleşti bir de bunlar işi karıştırıyo ?? 0 0 Yanıtla
  • Bahri Keng Bahri Keng:
    işte bu tür haberler hep böyle kalıyo yazıda yazıyo ama sonra ne oluyo belli değil valla görmedim video fotoğrafını bunların şirketlerinin kim olduğu da yok yazıda nasıl inanacak insan böyle 0 0 Yanıtla
  • Seda Oral Seda Oral:
    niye şimdi çıktı bu haber ya ne zamandır bu oyun oynuyorlardı hep 0 0 Yanıtla
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