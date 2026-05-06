Beyaz Saray Yemeklerinde Silahlı Saldırı İddiası
Beyaz Saray Yemeklerinde Silahlı Saldırı İddiası

06.05.2026 03:08
Eski dedektif, saldırganın silahları otele önceden getirmiş olabileceğini öne sürdü.

ABD'li eski polis dedektifi Ted Williams, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekteki silahlı saldırının şüphelisinin silahları önceden getirmiş olabileceğini ve oteldeki güvenlik önlemlerinin çok sıkı olmadığını öne sürdü.

Başkent Washington'da görev yapmış eski polis dedektifi Williams, Fox News'de katıldığı programda Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeği sırasında silahlı saldırının şüphelisi 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'ın, yemeğin düzenlendiği otele nasıl girdiği, güvenlik önlemlerini nasıl atlattığı gibi konuları değerlendirdi.

Oteldeki güvenliğin sıkı olmadığını savunan Williams, "Cole Allen gibi (bu otelde) kalan, orada odası olan birisi söz konusu olduğunda aklıma gelen ilk sorulardan biri, 'o otele o silahları nasıl götürdüğü' oldu." ifadesini kullandı.

Williams, şüphelinin akşam yemeği programından önce otele girmiş ve silahları getirmiş olabileceğini öne sürerek bu durumun yetkililerce yeniden değerlendirilmesi gerekeceğini belirtti.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemek programında masaların birbirine çok yakın olduğunu, salonda çok sayıda insanın bulunduğunu ifade eden Williams, "şüpheli balo salonuna girmiş olsaydı durumun sonuçlarının çok kötü olacağını" savundu.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

Silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

