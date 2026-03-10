Beyazsu Hattındaki Arıza Gideriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyazsu Hattındaki Arıza Gideriliyor

10.03.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu, Beyazsu İsale Hattı'ndaki arızanın onarım çalışmalarını inceledi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, su kesintisine neden olan arızanın giderilmesi için Beyazsu İsale Hattı'nda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti Mardin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Uncu, merkez Artulu ile Kızıltepe ilçelerine içme suyu sağlayan Beyazsu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızanın giderilmesi için yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uncu, hatta meydana gelen arızanın giderilmesi için yaklaşık 100 metrelik çelik boru döşenmesine karar verildiğini belirtti.

Çalışmaların Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri tarafından aralıksız şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Uncu, şunları kaydetti:

"İnşallah iki gün içerisinde suyun yeniden verilmesi planlanmaktadır. Bu tür sorunların tekrar yaşanmaması için ikinci isale hattının bir an önce tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Sorunun çözümü için tüm çalışmalar yapılmaktadır. Bizler de takipçisi oluyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyazsu Hattındaki Arıza Gideriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:38
Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu
Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:59:28. #7.13#
SON DAKİKA: Beyazsu Hattındaki Arıza Gideriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.