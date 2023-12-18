Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

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Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içinde 5 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknede, Beykoz Umuryeri açıklarında makine arızası meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada, arıza nedeniyle sürüklenen teknenin BAYRAK-2 botu tarafından yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.
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