Beykoz Belediye Meclisi'nden İki Önemli Protokol Yetkisi - Son Dakika
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Beykoz Belediye Meclisi'nden İki Önemli Protokol Yetkisi

Beykoz Belediye Meclisi, İstanbul Medipol Üniversitesi ile kültürel alanların korunması için iş birliği yapılmasına ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile ortak hizmet protokolü geliştirilmesine yönelik yetkiler verdi. Ayrıca, mevcut bazı protokoller feshedildi.

08.11.2024 16:51  Güncelleme: 18:10
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediye Meclisi, Başkan Alaattin Köseler'e İstanbul Medipol Üniversitesi'yle ilçenin tarihi ve kültürel alanlarını korumaya yönelik iş birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği Beykoz Şubesi'yle ise ortak hizmet protokolü yetkisi verdi.

Beykoz Belediye Meclisi, Başkan Alaattin Köseler'in yönettiği ikinci oturum için toplandı. Açılış ve yoklamayla başlayan toplantıda ilk olarak bir önceki toplantı tutanağı oylandı. Meclis, ilçenin zengin tarihi, kültürel ve doğal alanlarının korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Beykoz Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasında koordinasyon, iş birliği ve çalışmalar yapmak üzere Başkan Alaattin Köseler'e oy birliğiyle protokol yetkisi verdi.

İmzalanacak protokolle İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından ilçenin köylerinde özgün doku ve sivil mimariye uygun kentsel tasarım ve planlama çalışmaları yapılacak. Tarihi yapıların envanteri çıkarılarak, kültürel miras alanlarına yönelik koruma stratejileri ortaya konulacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği Beykoz Şubesi'yle ortak hizmet protokolü geliştirilmesi oy çokluğuyla meclisten geçti. Dernek, meclisin verdiği yetkiyle 20 yıl süreyle belediyeyle iş birliği halinde ortak projeler yapacak.

Beykoz Belediye Başkanlığı ile İftah İlim ve Kültür Derneği arasında 28.03.2019 tarihinde düzenlenen iş birliği protokolü ise oy çokluğuyla feshedildi. Yapılan oylamayla derneğe yer tahsisini içeren protokol yürürlükten kalktı. Akbaba Mahallesi 112 Acil İstasyonu'nun hizmet verdiği binanın riskli olması dolayısıyla mevcut yer tahsisi kararı oy birliğiyle iptal edilirken, Paşabahçe Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nin yer tahsisi de mülkiyet dolaysıyla oy birliğiyle iptal edildi.

Kaynak: ANKA

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