Beykoz Belediyesi davasında savcı, 5 tutuklunun tutukluluğunun devamını istedi

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, 41 sanıklı davanın 8. duruşmasında mütalaası sorulan savcı, bilirkişi raporunun beklenmesini, tutuklulukların ve adli kontrollerin devamını istedi. Duruşmada sakız çiğnediği öne sürülen bir kişi mahkeme başkanı tarafından önce salondan çıkarılmak istendi, itirazlar üzerine 4 günlük disiplin cezası verildi, başkan bu cezayı bir süre sonra geri aldı.

Aralarında, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanıklı davanın 8. duruşması İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Saat 11.45 sıralarında başlayan duruşmada tutuksuz sanıklardan Metin Ülgey ikinci dosyaya ilişkin beyanda bulundu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Savcılık ifadesi sorulan Metin Ülgey, ifadesinde rüşvet alındığını söylemediğinin altını çizerek ifade tutanağa ilişkin "Yanlış kaydedilmiş ya da ben kendimi yanlış ifade etmişim. Ben bana sorulan isimleri tanımadığımı söyledim" dedi.

Ülgey'in ardındqn Köseler'in görevden uzaklaştırılmasından sonraki süreçte belediye başkan yardımcılığı görevine getirilen Yavuz Ayvaz ve yapı kontrol müdürlüğü görevine getirilen Enis Güller ikinci soruşturmaya konu tutanakta imzaları bulunması dolayısıyla tanık sıfatıyla dinlendi. Ardından da dönemin Mali Hizmetler Müdürü Murat Gedik, mali hizmet süreçlerine ilişkin tanık olarak dinlendi. Sanık ve avukatlar tarafından tanıklara sorular yöneltildi.

MAHKEMEDE SAKIZ ÇİĞNEME İDDİASI

Savcı, duruşma sırasında salona seslenerek "Sakız çiğnemeyelim. Çiğneyen biliyordur" uyarısında bulundu. Daha sonra savcı "Sakız çiğnemeyelim demiştim" şeklinde uyarıyı tekrarladı, "Beyazlı olan" diyerek izleyici kısmında oturan kişiyi işaret etti. Savcının işaret ettiği kişinin salondan çıkarılması talimatını verdi. Alaattin Köseler'in oğlu Ali Eren Köseler olduğu anlaşılan kişi ise sakız çiğnemediğini belirtti. Buna rağmen mahkeme başkanı salondan çıkarılması talimatını yineledi. Köseler'in oğlu çıkışa doğru götürüldüğü sırada "Ben 3 aydır bugünü bekliyorum" şeklinde itirazını sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı bu kez 4 günlük disiplin hapsi verilmesi talimatını verdi. Savcı salonda bulunan avukatların itirazlarına, "Ben saygısızlık olarak adlediyorum" şeklinde yanıt verdi. Bu sırada Köseler'in annesi Firdevs Köseoğlu, "Yapmayın. O genç. 2 yıldır babası yok. İnsanların içinde rencide etmeyin" şeklinde serzenişte bulundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı işlem kararını geri çekerek Köseler'in oğlunun salona geri gelebileceğini söyledi.

Mahkeme başkanı davayı Aralık ayında karar bağlamayı planladığını belirtirken, daha sonra mütalası sorulan savcı bilirkişi raporunun beklenmesini, tutuklulukların ve adli kontrollerin devamını istedi. Duruşmaya öğle arası verildi.