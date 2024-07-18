Beykoz Belediyesi Muharrem Ayı'nda 20 Bin Kişiye Aşure Dağıtıyor

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi'nin Muharrem Ayı dolayısıyla hazırladığı 20 bin kişilik aşure, mahalle mahalle ikram ediliyor, dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğuna tüm ilçe sakinleri ortak oluyor.

Asırlardır hoşgörü ve bereketi simgeleyen, toplumda birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesilesi olan aşure, Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından yapılarak, her gün farklı mahallelerde, ilçe sakinlerine dağıtıyor.

"Muharrem ayı iyilik ve hayırlar getirsin"

Muharrem Ayı'nın iyilik, barış ve hayırlara vesile olmasını, asırlardır süregelen sevgi ve muhabbeti pekiştirmesini temenni eden Belediye Başkanı Alaattin Köseler, kadim aşure geleneğini yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Belediye'nin aşure ikramı 2 hafta boyunca devam edecek. Başkan Alaattin Köseler de 19 Temmuz Cuma günü Yuşa Hz. Camisi'nde namaz sonrası gerçekleştirilecek aşure dağıtımına katılacak.