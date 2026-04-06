Beykoz Belediyesi'nde Yeni Başkan Vekilleri Seçildi
Beykoz Belediyesi'nde Yeni Başkan Vekilleri Seçildi

06.04.2026 15:48
Beykoz Belediye Meclisi'nde 1. başkan vekili Serkan Şahin, 2. başkan vekili Gaye Zayıf seçildi.

Beykoz Belediye Meclisi 1. başkan vekilliğine AK Parti Meclis Üyesi Serkan Şahin, 2. başkan vekilliğine AK Parti Meclis Üyesi Gaye Zayıf seçildi.

Beykoz Belediye Meclisi nisan ayı ilk oturumu, belediye hizmet binasında Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde yapıldı.

Toplantıda, belediye meclis başkanlık divanı ve daimi encümen üyelikleri seçimleri yapıldı.

Belediye meclisi 1. başkan vekili seçiminde Cumhur İttifakı, AK Parti Meclis Üyesi Serkan Şahin'i, CHP grubu ise Salih Can Cenberoğlu'nu aday gösterdi.

AK Parti'li Serkan Şahin 16 oy alarak meclis 1. başkan vekili olarak seçilirken, CHP'li Cenberoğlu 13 oy aldı. Oylamada 1 oy ise boş çıktı.

Belediye meclisi 2. başkan vekilliğine ise Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Meclis Üyesi Gaye Zayıf 16 oyla seçilirken, CHP grubunun adayı Gökhan Taneri Vural 14 oyda kaldı.

Gizli oy yöntemiyle yapılan ve üç tur süren divan katip üyeliklerine ise AK Parti meclis üyeleri Fatih Çelik ve Necla Yılmaz ile CHP meclis üyeleri Saadettin Özgür Özçelik ve Burak Korkmaz oy çokluğuyla seçildi.

Mecliste ayrıca encümen üyeliği seçimi gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı aday olarak AK Parti'li Fatih Çelik, Necla Yılmaz ile MHP'li Kadir Çakıroğlu'nu, CHP grubu ise Murat Uzun, Özgür Özçelik ve Mevlüt Yıldız'ı aday olarak gösterdi.

Yapılan gizli oylama sonucu Cumhur İttifakı adayları Çelik, Yılmaz ve Çakıroğlu oy çokluğuyla encümen üyeliğine seçildi.

Mecliste ayrıca gündem teklifleri görüşülmek üzere ihtisas komisyonlarına havale edildi.

Kaynak: AA

