Beykoz Belediyesi'nden Çiftçilere 1 Milyon 50 Bin Yazlık Fide Dağıtımı

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, Beykoz Köy Pazarı'nda düzenlenen törenle çiftçiye 1 milyon 50 bin adet yazlık fide dağıttı.

Beykoz Belediyesi'nin fide dağıtımları devam ediyor. Cumhuriyetköy Mahallesi'nde bulunan Beykoz Köy Pazarı'nda düzenlenen törende yazlık fideler ilçeli üreticilere teslim edildi.

İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Beykozlu çiftçiler ve mahalle sakinlerinin katıldığı fide dağıtım töreni, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü öncesinde gerçekleştirildi.

Beykozlu çiftçi Ayşe Yangöz, Beykoz Ziraat Odası Başkanı Orhan Onar, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya ve İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık'ın gerçekleştirdiği selamlama konuşmalarının ardından Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel katılımcılara hitap etti.

Toprağa emek veren, alın teriyle üretimi sürdüren tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Belediye Başkan Vekili Gürzel, şunları söyledi:

"Beykoz Belediyesi olarak; tarıma, üretime ve çiftçimize destek olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. 2024 yılında 800 bin olan yazlık fide dağıtımımızı, bu yıl 1 milyon 50 bine çıkardık. Kışlık fidelerle birlikte 2025 sonuna kadar toplam 1 milyon 500 bin fideyi kendi tesislerimizde üretip ücretsiz olarak siz değerli üreticilerimize ulaştırmış olacağız. Sadece fide dağıtmakla kalmıyoruz. Teknik ekibimizle birlikte sahada üreticimizin yanında yer alıyor, danışmanlık desteği sunuyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün yoğun çalışmaları sonucunda Beykoz Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 'Fide Üretici Belgesi'ni ve Fide Üreticileri Alt Birliği üyeliğini alabilmiş, yasal yetkili ilk belediye oldu.

Belediyemiz alt alanlarda yürüttüğümüz tarımsal faaliyetlerle hem üreticilerimize katkı sunuyor hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hasat yapıyoruz. Kurduğumuz Fide ve Tohum Üretim Tesisi, Köy Pazarı, Beykoz Bostanları, Topraksız Tarım Seramız ve Alım Garantili Çiftçi Destekleme Projemiz ile üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bunlara ek olarak, Beykoz Belediyesi olarak bu yıl çok önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz: Tarımsal Analiz Laboratuvarı. Toprak, su ve pestisit analizlerinin yapılacağı bu merkez ile hem üretim kalitesini artıracak hem de Beykoz'u doğal, izlenebilir ve sürdürülebilir tarımın markası haline getireceğiz.

Sayın Başkanımız Alaattin Köseler'in üretimi önceleyen yaklaşımı ve çiftçiye verdiği değer sayesinde bu çalışmaları gönül rahatlığıyla hayata geçiriyoruz. Tarıma, üreticiye ve emeğe olan bu duyarlılığı için kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Son olarak, üretici kadınlarımızla 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde, gençlerle etkinliklerimizde ve çocuklarımızla Engelsiz Tarım Atölyeleri'nde buluşmaya devam ediyoruz. Tarım sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir gelecek meselesidir. Bu duygularla 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nüzü tekrar kutluyor, bugün dağıtacağımız fidelerin bölgemize bereket, üreticimize bol kazanç getirmesini temenni ediyorum."

Gürzel'in konuşmasının ardından yazlık fideler üreticilerle buluşturuldu.