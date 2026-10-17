Beykoz'da 320 evi su bastı, Vali Gül zararların pazartesi karşılanacağını bildirdi - Son Dakika
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Beykoz'da 320 evi su bastı, Vali Gül zararların pazartesi karşılanacağını bildirdi

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İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da yaklaşık 320 ev ve 20 iş yerinde su baskını yaşandığını, can kaybı olmadığını bildirdi. Gül, zararların pazartesi itibarıyla AFAD koordinasyonunda karşılanacağını, temizlik ihtiyaçlarını Beykoz Belediyesinin koordine edeceğini söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sağanağın ardından su baskınlarından etkilenen Beykoz'da incelemelerde bulunarak ilçede yaklaşık 320 ev ve 20 iş yerinde su baskını yaşandığını, vatandaşların zararlarının karşılanacağını bildirdi.

Vali Gül, Çamlıbahçe Mahallesi'nde taşan dere yatağı ve su basan evlerde inceleme yaptı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışması yürüttüğü mahallede vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Gül, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'den bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, Beykoz'da herhangi bir can kaybı olmadığını ve kayıp kişi bulunmadığını belirterek, ilçede yaklaşık 320 evde, 20 civarında iş yerinde su baskını yaşandığını, istinat duvarının yıkılması gibi hasarların da tespit edildiğini dile getirdi.

Gül, zararların tespiti için çalışmaların defterdarlık koordinasyonunda yürütüldüğünü aktararak, pazartesi itibarıyla eşya ve benzeri zararları AFAD'ın koordinasyonunda karşılayacaklarını, vatandaşların temizlik ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da süreci Beykoz Belediyesinin koordine ettiğini söyledi.

Bugün ve yarın da yağış beklendiğini hatırlatan Gül, özellikle toprak kayması ve benzeri risklere karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Geçmiş yıllarda su baskını yaşanan veya risk bulunan alanlarda yaşayanların tedbirli davranmasını isteyen Gül, ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililerle iletişime geçilebileceğini, vatandaşların kaymakamlıklar koordinasyonunda misafir edilebileceğini kaydetti.

Vali Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, dışarı çıkılması durumunda ise toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlara hafta sonunu evlerinde geçirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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