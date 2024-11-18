Beykoz\'da Ara Tatilde Gençlik Kampı Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ara tatilde Gençlik Kampı düzenledi. Kamp boyunca doğa yürüyüşleri, zipline, basketbol, futbol, okçuluk yarışmaları, bisiklet sürüş aktivitelerinin yanı sıra masa tenisi, langırt, VR gözlük ile 3D deneyimi, satranç turnuvası, film gösterimi ve karaoke etkinlikleri yapıldı.

Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ara tatilde Gençlik Kampı düzenledi. 11-16 Kasım arasında Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen kamp, 10-16 yaş arasındaki yaklaşık 400 genci bir araya getirdi. Bir gece konaklamalı olarak düzenlenen kamp programında gençler, doğa yürüyüşleri, zipline, basketbol, futbol, okçuluk yarışmaları, bisiklet sürüş aktivitelerinin yanı sıra masa tenisi, langırt, VR gözlük ile 3D deneyimi, satranç turnuvası, film gösterimi ve karaoke etkinliklerine katıldı.