Beykoz'da Atıklar Engelliler için Alışveriş Çantası Oluyor - Son Dakika
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Beykoz'da Atıklar Engelliler için Alışveriş Çantası Oluyor

Beykoz'da 'Atıklar Çantaya, Engelliler Hayata' projesi kapsamında kullanım süresi dolan afişler, engelli vatandaşlar tarafından alışveriş çantalarına dönüştürülüyor. Proje kapsamında 3 engelliye istihdam sağlanırken, çevre bilinci artırılıyor ve 1600 kilo atığın çöpe gitmesi önleniyor.

11.11.2024 17:37
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(İSTANBUL) - Beykoz'da "Atıklar Çantaya, Engelliler Hayata" projesiyle kullanım süresi dolan afişler engelli vatandaşların emeğiyle alışveriş çantasına dönüştürülüyor. Uygulamayı Cumhuriyetköy Pazarı'ndan başlatan Başkan Alaattin Köseler, "Gelecek nesillere güzel ve bakımlı bir ilçe bırakmak için herkesi doğaya sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi. Bin adet çanta Beykoz'daki tüm pazarlarda vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Beykoz Belediyesi'nin "Sıfır Atık" hedefiyle sürdürülebilir çevre projelerine, engelli ilçe sakinlerine yönelik yeni bir çalışma daha eklendi. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Beykoz Şubesi (TOFD) iş birliğiyle başlatılan "Atıklar Çantaya, Engelliler Hayata" projesiyle doğaya zararlı atık miktarı azalırken, çevre bilinci ve engellilerin istihdamına katkı sağlanıyor.

İlçedeki kültür, sanat etkinlikleri ve hizmetlerin halka duyurusu için kullanılan açık hava afişlerinin ülkede uygun teknoloji olmadığı için yeniden kullanılmak üzere geri kazanımı yapılamıyor, plastik ve kimyasal içeren bu malzemeler çöpe atıldığında ise çevre için büyük tehdit oluşturuyor. Beykoz Belediyesi'nin çevre ve engelli dostu olarak başlattığı projenin ilk etabında ilçe genelinden 400 adet atık afiş toplanarak TOFD atölyelerinde bin adet alışveriş çantası üretildi ve bin 600 kilo atığın çöpe gitmesi önlendi. Afişlerin yeni bir ürüne dönüşmesiyle ilçeden şehirdeki çöp depolama alanlarına giden atık miktarının azalması, ilçedeki engelli vatandaşların istihdamı ve sosyal hayata katılması hedefleniyor.

3 engelliye istihdam sağlandı

Proje ile öncelikle kullanım süresi dolan afişler mahallelerdeki tanıtım noktalarından toplanıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü deposuna getirilen afişler burada dezenfekte ediliyor. Ardından Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Beykoz Şubesi (TOFD) atölyelerine gönderilen atıklar, proje kapsamında istihdam edilen 3 engelli ilçe sakini tarafından uygun ebatlarda kesilip dikiliyor. Engelli vatandaşların emeğiyle kullanışlı bir ürüne dönüşen atık afişler market ve pazar alışverişlerinde kullanılmak üzere semt pazarlarında ücretsiz olarak ilçe sakinlerine dağıtılıyor.

"Beykoz'a ve geleceğimize sahip çıkalım"

Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Göllü Pazar Servisi'nde ilçe sakinleriyle buluşarak atık malzemeden üretilen çantaları dağıttı. Vatandaşlardan tek kullanımlık poşet yerine geri kazanılan çantaları kullanmalarını isteyen Başkan Köseler, "Gelecek nesillere güzel ve bakımlı bir ilçe bırakmak için herkesi doğaya sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Atıklar Engelliler için Alışveriş Çantası Oluyor - Son Dakika

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