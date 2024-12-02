Beykoz'da Borçlar Üzerine Soru Önergesi - Son Dakika
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Beykoz'da Borçlar Üzerine Soru Önergesi

AK Parti, Beykoz Belediyesi'nin borçlarına dair soru önergesini mecliste oy birliğiyle kabul ettirdi.

02.12.2024 13:50
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Beykoz Belediyesinin meclis toplantısında, AK Parti grubunca verilen belediye borçlarına ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek, başkanlık makamına gönderildi.

Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde yapılan toplantının gündem dışı bölümünde AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak söz aldı.

Deliak, belediye yönetiminin devraldığı borçlara ilişkin soru önergesi verdi.

Yerel seçimlerin ardından tartışılan belediye borçlarıyla ilgili mevcut yönetimin dile getirdiği 3,5 milyar liranın nasıl hesaplandığına ilişkin daha önce verdikleri soru önergesine cevap verilmediğini aktaran Deliak, Köseler'in katıldığı bir televizyon programında bu iddiasını tekrar ettiğini belirtti.

Deliak, "Açıklanan tabloda 'bütçe emanetleri' adı altında zaten var olan borç kaleminin neden yeniden yazıldığı, yani BEYTAŞ, BEYYAP ve İktisadi Sosyal İşletme adı altındaki mükerreren oluşan rakamın nedeni soruyoruz. Bununla birlikte o tabloda gecikme faizi adı altında 1 milyar 146 milyon lira gözüken rakamın sebebinin ve belediye aleyhine açılan davalardan oluştuğu öne sürülen 400 küsur milyon liranın izah edilerek belediye başkanı tarafından bu rakamların nasıl oluşturulduğunun meclisimize açıklanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.

Toplantıda, belirli gün ve haftalarla ilgili konuşmalar yapıldı.

Görüşülen gündem teklifi maddeleri ise ilgili komisyonlara aktarıldı.

Kaynak: AA

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