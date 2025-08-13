Beykoz\'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

BEYKOZ'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 16: 30 sıralarında Göksü Mahallesi Sadri Alışık Caddesi üzerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple caddedeki 3 katlı binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın sonrasında binanın çatısında hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.