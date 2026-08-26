Beykoz'da Denizde Boğulma Olayı
Beykoz'da Riva Galera Koyu'nda serinlemek için denize giren 55 yaşındaki N.S. boğuldu.
Beykoz'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Öğle saatlerinde Riva Galera Koyu'nda yüzen N.S. (55) bir süre sonra suda gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu, N.S'nin cesedi bulundu.
Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beykoz'da Denizde Boğulma Olayı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?