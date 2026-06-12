Beykoz'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
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Beykoz'da Denize Girmek Yasaklandı

12.06.2026 23:04
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Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga nedeniyle 13 Haziran'da denize girmeyi yasakladı.

BEYKOZ'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle yarın denize girmek Beykoz Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Konuya ilişkin Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 13 Haziran 2026 Cumartesi, 1 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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