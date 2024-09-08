Beykoz'da, düğün konvoyunda havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Merkez Mahallesi'ndeki düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan kişilerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, araçların plakasından yola çıkarak şüphelilerin Y.T.M. ile B.A. olduğunu tespit etti.
Zanlıları Kavacık Mahallesi'nde yakalayan polis, yaptığı aramada 2 kurusıkı tabanca ile 2 şarjör ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatılırken, 5729 sayılı "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan idari işlem uygulandı.
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