Beykoz'da El Bombası Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Beykoz'da El Bombası Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

03.07.2025 11:26
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Beykoz'da patlamamış el bombaları nedeniyle yakalanan 9 silahlı örgüt üyesi hakkında fezleke hazırlandı.

Beykoz'da otoyolun kenarında patlamamış halde 2 el bombası bulunmasının ardından düzenlenen operasyonda yakalanan ve eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen silahlı örgüt üyesi 9 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kavacık Köprüsü yol kenarında patlamaya elverişli iki el bombası bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan fezlekede, parmak izleri ve kamera görüntülerinden hareketle, suç konusu el bombalarının, polis uygulama noktasından sahte plakalı araçla kaçan ve hakkında "adam öldürme", "yağma" ve "uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından yakalama kararları bulunan firari Lokman Bebek tarafından kurulan silahlı örgütün üyeleri şüphelilerce atıldığının tespit edildiği belirtildi.

Örgüt üyelerinin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 kaleşnikof tüfek, 2 tabanca, çelik yelek, kar maskeleri ve eldivenlerin ele geçirildiği aktarılan fezlekede, örgüt yöneticisi ve üyesi olan 8 şüphelinin tutuklandığı, örgüt elebaşının da yakalama emriyle arandığı bilgisine yer verildi.

Fezlekede, söz konusu örgütün elebaşılığını "Lago" lakaplı Lokman Bebek'in, yöneticiliğini ise Mehmet Timur ve Mesut Timur'un yaptığı, diğer şüphelilerin de yöneticilerle birlikte Bebek'e bağlı hareket ettikleri kaydedildi.

Silahlı-el bombalı eylem öncesinde yakalanan şüpheliler Onurcan Güldağ, Alican Katırağ ve Sinan Doğan'ın bulundukları otomobilde yanlarında 2 el bombası, 2 silah ve çelik yelek olduğu ifade edilen fezlekede, örgüt üyesi 6 şüphelinin iki ayrı hücre tipi evde yaşadıkları, dışarıdan tüm ihtiyaçlarının örgüt yöneticileri Mehmet Timur ve Mesut Timur tarafından karşılandığı aktarıldı.

Örgüt üyesi şüphelilerin herhangi bir mesleği veya geçim kaynağının bulunmadığı, sadece yerleştirildikleri hücre tipi evde yaşayıp uyuşturucu madde ve para karşılığında verilen talimatları yerine getirdikleri, şüphelilerin savunmalarında hiçbir delili kabul etmedikleri ifade edildi.

Örgütün Beykoz'da gerçekleştireceği bombalı-silahlı eylemden önce yakalanmamak için kaçarken sahte ikiz plakalı araçtan fırlatılan 2 el bombasında şüphelilerden Güldağ ve Katırağ'ın parmak izlerinin tespit edildiği kaydedilen fezlekede, aracın arka koltuğunda üzerinde çelik yelek ve yanında iki tabanca olan şüpheli Doğan'ın bulunduğu bilgisi verildi.

Olaydan sonra 3 şüphelinin mühimmatlarla başka bir eve geçtikleri de aktarıldı.

Fezlekede, örgüt elebaşı Lokman Bebek ile yöneticiler Mesut ve Mehmet Timur hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4'er yıldan 10'ar yıla, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 2'şer yıldan 4'er yıla kadar olmak üzere toplam 19'ar yıldan 38'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istenen fezleke, kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Eylül 2024'te Beykoz'da TEM Otoyolu'nun Kavacık bağlantısında yol kenarında 2 el bombası bulunmasına ilişkin ortak çalışma yürütmüştü.

Güvenlik güçleri, Şişli ve Şile'de düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakalamış, adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 72 mermi, 2 çelik yelek ve 4 kar maskesi ile çalıntı araç ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "6136 sayılı Kanun'un 12/1-4 maddesine muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da El Bombası Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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