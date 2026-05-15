Beykoz'da 782 kişilik İş Gücü Uyum Programı başlatıldı

15.05.2026 18:24
Beykoz Kaymakamlığı, Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle sosyal kalkınmayı desteklemek için 782 kişilik İş Gücü Uyum Programı hayata geçirildi. Katılımcılara günlük 1375 lira ödenecek, başvurular 19 Mayıs'a kadar sürecek.

Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle, sosyal kalkınmayı desteklemek için 782 kişilik İş Gücü Uyum Programı başlatıldı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçede istihdamı artırmak ve sosyal kalkınmayı desteklemek hedefiyle hayata geçirilen programın tanıtım toplantısında, Aile Yılı'na vurgu yapılan bugünlerde vatandaşlara destek olmak amacıyla bir program başlattıklarını söyledi.

Gürzel, "Çocuklarını büyütürken aile ekonomisine katkı sağlayan ev hanımlarına, ev genci arkadaşlarımıza, cep harçlığına ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerimize, hayata yeniden tutunmak isteyen adli kontrol şartıyla serbest kalmış vatandaşlarımıza destek olmak istiyoruz." dedi.

Katılımcıların haftanın belli günlerinde kamu kurumlarına destek vereceklerini, kalan zamanlarında da özel işleriyle ilgilenebileceklerini dile getiren Gürzel, "İstihdam edeceğimiz 782 komşumuzla birlikte Beykoz'umuz için el ele çalışacağız. Bu programa ihtiyacı olan herkesin katılımlarını beklediğimizi deklare etmek isterim." diye konuştu.

Gürzel, desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, İŞKUR yetkililerine, Ümraniye İŞKUR Müdürlüğüne ve Beykoz Kaymakamlığına teşekkür etti.

Başvuru süresi 19 Mayıs'ta sona erecek

İş Gücü Uyum Programı'na başvuru yapmak isteyenler, 19 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar İŞKUR E-Şube veya ALO 170 hattı üzerinden müracaatta bulunacak.

Başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, son 1 ay içinde sigortalı olarak çalışmamış olması, İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet etmesi, emekli aylığı, yaşlılık veya malullük aylığı almaması ve hane toplam gelirinin 2026 yılı için belirlenen net asgari ücretin 1,5 katı sınırının altında olması şartı aranacak.

Program kapsamında ilk ay haftada 5 gün, sonraki süreçte de haftada 3 gün çalışma modeli uygulanacak.

Katılımcılara, çalıştıkları her gün için 1375 lira ödeme yapılacak.

Kaynak: AA

