Beykoz'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.
Yangına ilişkin çalışma yapan polis ekiplerinin görüştüğü ihbarcının, havai fişeğe benzeyen bir cismin ormana düşmesi sonucu yangın çıktığını beyan ettiği öğrenildi.
Bu kapsamda ekiplerin, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, yanan cismin ormanlık alana düştüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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