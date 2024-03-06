Beykoz'da, ortaokul öğrencisini evine giderken bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Beykoz Koç Ortaokulu öğrencisi M.B.Y, önceki gün evine giderken yolda E.B. tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaralı öğrenciyi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli E.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde partisinin adayını tanıtarak, destek istedi. Davutoğlu, ilçede esnafı ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi. Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, Yalvaç Belediye Başkanlığı için Ali Osman Metin'i aday gösterdiklerini belirtti. Metin için destek isteyen Davutoğlu, 'Çok az konuşur ama konuştuğunda bir kez bile yanlış söz, kem söz duymadım, Ali Osman bütün toplantılarımıza katıldı. Köklü bir aile. Ali Osman Bey, ilk andan itibaren yanlışları söylediğimizde yanımızdaydı. Şimdi de yanımızda. Biliyorum yarın da yanımızda olacaktır.' diye konuştu. Davutoğlu'na ziyarette Yalvaç Belediye Başkan adayı Metin de eşlik etti.
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