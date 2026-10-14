Beykoz\'da sağanak yolları su altında bıraktı, sürücüler araçlarını iterek ilerledi

Beykoz'da sağanak yolları su altında bıraktı, sürücüler araçlarını iterek ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini akşam saatlerine doğru artırdı. Beykoz'da yağış nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalan sürücüler, araçlarını iterek ilerledi.
BEYKOZ'da etkili olan sağanak nedeniyle yolları su bastı. Göle dönen yolda mahsur kalan sürücüler, araçlarını iterek ilerledi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerine doğru etkisini arttırdı. Beykoz'da yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yolda mahsur kalan sürücüler, araçlarını iterek ilerledi.
Kaynak: DHA
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