Beykoz'da su samuru restorana girdi - Son Dakika
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Beykoz'da su samuru restorana girdi

Beykoz sahilinde bulunan bir restorana su samuru girdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar çevredekileri heyecanlandırdı.

05.06.2024 10:37
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Beykoz'da su samuru böyle görüntülendi

İSTANBUL - Beykoz sahilinde bulunan bir restorana su samuru girdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar çevredekileri heyecanlandırdı.

Olay, dün Beykoz sahilinde öğle saatlerinde yaşandı. İstanbul kıyılarında ender rastlanan bir su hayvanı görüldü. Su samuru olarak bilinen hayvan, Beykoz sahilinde kıyıya çıkarak sahilde bulunan bir restorana girdi. Restorandaki ağaçlık bir alanda toprağın üzerine uzandı. Çevredekileri heyecanlandıran o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da su samuru restorana girdi - Son Dakika

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