Beykoz'da su samuru restorana girdi

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Beykoz'da su samuru böyle görüntülendi

İSTANBUL - Beykoz sahilinde bulunan bir restorana su samuru girdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar çevredekileri heyecanlandırdı.

Olay, dün Beykoz sahilinde öğle saatlerinde yaşandı. İstanbul kıyılarında ender rastlanan bir su hayvanı görüldü. Su samuru olarak bilinen hayvan, Beykoz sahilinde kıyıya çıkarak sahilde bulunan bir restorana girdi. Restorandaki ağaçlık bir alanda toprağın üzerine uzandı. Çevredekileri heyecanlandıran o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.