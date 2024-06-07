Beykoz\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Beykoz'da uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saha araştırmaları neticesinde düzenledikleri operasyonda H.Y, Y.E.K, A.E.Ç, Y.T. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden Y.T'nin polis memuru olduğu öğrenilirken, H.Y'nin 14, Y.E.K'nin 2, A.E.Ç'nin ise 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 38 kök kenevir ve 3,05 gram marihuana ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesine götürülen şüphelilerden H.Y, A.E.Ç. ve Y.T. tutuklandı. M.A. savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılırken, Y.E.K. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.