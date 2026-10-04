Beykoz\'da yırtıcı kuş göçü etkinliğinin beşincisinde kartal ve şahin izlendi

Beykoz'da, sonbahar göçü sırasında İstanbul üzerinden geçen yırtıcı kuşların gözlemlenmesi amacıyla "Yırtıcı Kuş Göçü Gözlem Etkinliği" düzenlendi.

Cemre Vakfı işbirliği ve Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlik Toygartepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde yapıldı.

Etkinlikte sonbahar göçü sırasında İstanbul üzerinden geçen yırtıcı kuş türleri gözlemlendi. Katılımcılara kuşların göç rotaları, türlerin özellikleri ve göç sırasında karşılaştıkları tehditlere ilişkin bilgi verildi.

Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen gözlem sırasında kartal, atmaca, şahin, kızıl akbaba gibi kuşlar dürbün ve teleskoplarla takip edildi.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, AA muhabirine, sabahın erken saatlerinden itibaren kuş gözlemi yaptıklarını söyledi.

Günün gözlem açısından verimli geçtiğini belirten Gökgöz, "Malum bu işler biraz nasip işleri diyelim. Bugün de nasipli günümüzdeyiz, gerçekten çok güzel kuşlar geçiyor. Katılımcılar çok memnun ve yoğun bir katılım da var." dedi.

Kuş gözleminin sabır gerektirdiğine dikkati çeken Gökgöz, "Bekliyorsunuz ve bir kuş geçiyor. Burada da herkes o kuşla ilgili bir bilgilendirme yapıyor birbirlerine. Aynı zamanda sunumlar yapılıyor. Türkiye'de bu alanda isim yapmış fotoğrafçılar, bu alana yıllarını vermiş kişiler burada şu anda sunumlar yapıyor. Böyle güzel bir etkinlik olarak geçiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de kuş gözlem etkinliklerine ilgi var

Gökgöz, Türkiye'de kuş gözlemine ilginin arttığını, bu alana yönelenlerin gözlem faaliyetlerine ciddi zaman ayırdığını ifade etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kuş gözlem etkinliklerinin gerçekleştirildiğini belirten Gökgöz, "Şu anda Türkiye'de yaklaşık 10-12 noktada yapılıyor. Genelde hafta sonları, göçlerin başladığı 3-4 Ekim gibi yapılıyor." dedi.

Gökgöz, Cemre Vakfının 17-18 Ekim'de Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda da doğa fotoğrafçılarının katılımıyla kuş türlerinin gözlemleneceği bir etkinlik düzenleyeceklerini aktararak, bu deltanın kuş gözlemciliği açısından önemli bir yer olduğunu anlattı.

Göçmen kuşların yolculukları sırasında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayan Gökgöz, şöyle devam etti:

"Yeri geliyor 4 gün boyunca bir okyanus üstünden uçarak hiçbir yere konmadan göç eden kuşlar var. Bugün mesela burada en çok atmacayı gördük. Özellikle bu tarz havalarda biraz daha zorlanarak gidiyorlar, yani daha sulak alanlara ihtiyaçları oluyor. Türkiye'de kuşların konabileceği çok güzel ortamlar var. Türkiye'yi bu bakımdan zengin görüyoruz. Bu alanları da daha çok zenginleştirerek onlara katkı sağlamayı düşünüyoruz."

Etkinlikte farklı kuş türlerini gözlemlediklerini dile getiren Gökgöz, "Bugün burada atmaca, şahin, yılan kartalı ve kartal gördük. En çok gördüğümüz dört çeşit bunlardı. Bunun yanında kırlangıçları ve sakaları da Türkiye'den göç ederken izleme fırsatı buluyoruz." diye konuştu.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.