Beykoz'da Yolsuzluk Davası - Son Dakika
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Beykoz'da Yolsuzluk Davası

13.07.2026 18:05
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Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 26 sanığın yargılandığı davada Uğur İnci tahliye edildi.

Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada sanık Uğur İnci'nin tahliyesine karar verildi.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Köseler, İnci, Veli Gümüş ve Havva Dindar getirildi. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, 2 Temmuz'da, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan yeni soruşturma kapsamında Alaattin Köseler ve dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman'ın "rüşvet alma" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklandığı aktarıldı.

Mahkeme Başkanı, karar için bu soruşturmanın iddianamesinin de mahkemeye sunulmasının bekleneceğini belirterek, bugün kararı açıklamayacağını kaydetti.

Ara kararını açıklayan heyet, sanık İnci'nin tahliyesine hükmetti.

İkinci iddianamenin beklenmesi için duruşma 9 Ekim'e ertelendi.

Fezleke ve iddianame

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtilmişti.

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştiraklerle sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı belirtilen fezlekede, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı kaydedilmişti.

Fezlekede, bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu bilgisine yer verilmişti.

Bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği belirtilen fezlekede, belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu ifade edilmişti.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği fezlekede, 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilmişti.

Fezlekede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Hazırlanan fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

Tutuklu sanıkların hepsi tahliye edilmişti

Mahkeme heyeti, ilk celsenin 3. gününde kurduğu ara kararda, aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ile Uğur İnci'nin "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine itirazda bulunmuştu.

Talebi değerlendiren Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme, söz konusu kararı ve itirazı değerlendirmesi için dosyayı bir üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Kararı değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Köseler'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Bunun üzerine Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Havva Dindar tutuklanmış, hakkında tutuklama kararı verilen diğer sanıklar Serdar Karahan ve Uğur İnci hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Alaattin Köseler, Yerel Yönetim, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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