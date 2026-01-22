Beylikdüzü Belediyesi'nden Spor Alanında Kariyer Hedefleyen Gençlere Destek - Son Dakika
Beylikdüzü Belediyesi'nden Spor Alanında Kariyer Hedefleyen Gençlere Destek

22.01.2026 16:05  Güncelleme: 16:54
Beylikdüzü Belediyesi, spor kariyerine yönelmek isteyen gençler için düzenlediği Spor Akademileri Sınavlarına Hazırlık Kursu'nu sürdürüyor. Ücretsiz sunulan eğitimlerle adaylar, yetenek ve fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanmaları için destek alacaklar.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, spor alanında kariyer hedefleyen gençler için düzenlediği Spor Akademileri Sınavlarına Hazırlık Kursu'nu bu yıl da sürdürüyor. Ücretsiz olarak sunulan eğitimlerle adayların yetenek ve fiziki yeterlilik sınavlarına profesyonel bir hazırlık süreciyle katılması hedefleniyor.

Beylikdüzü Belediyesi, "Spor Akademileri Sınavlarına Hazırlık Kursu" ile adayların sınav sürecinde ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve fiziksel yeterliliği desteklemeyi amaçlıyor. Program kapsamında katılımcılar, yetenek ve fiziki yeterlilik sınavlarına profesyonel bir hazırlık süreciyle katılma imkanı buluyor.

Adaylara ücretsiz hazırlık fırsatı

Ücretsiz olarak düzenlenen kurslar; Polis Meslek Yüksekokulları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Bekçilik Sınavları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Milli Savunma Üniversitesi ile Spor Liseleri sınavlarına hazırlanan adayları kapsıyor. Aydın Örs Spor Salonu ile Yaşam Vadisi 3. Etap'ta gerçekleşen eğitimlere katılmak isteyen adaylar için başvurular, 30 Nisan 2026 tarihine kadar çevrim içi olarak alınmaya devam edecek.

Kontenjanlar sınırlı

Kursa, 13–29 yaş aralığındaki adaylar başvurabiliyor. 18 yaşından küçük katılımcılar için ise veli muvafakatnamesi zorunlu tutuluyor. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek kurslara başvurmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, Beylikdüzü Belediyesi'nin 'www.beylikduzu.istanbul' adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: ANKA

