Beylikdüzü Belediyesi, Okullardaki Bakım-Onarım Çalışmalarını Tamamladı

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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi ilçedeki devlet okullarındaki bakım-onarım, peyzaj ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Başkan Mehmet Murat Çalık, "İlgili Bakanlığın sorumluluğunda olmasına rağmen biz de üstümüze düşeni yapıp, okulların sorunlarını gidermeye devam ediyoruz. Her şey çocuklarımız için" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki okullardaki; bakım-onarım, peyzaj ve dezenfeksiyon işlemlerini yürüterek gelen talepler doğrultusunda okullara fonksiyonel alanlar kazandırdı. İlçedeki devlet okullarında bahçe düzenlemesi, ot temizliği, ağaç budama, bank montajı, oyun grubu, hobi bahçesi dahil olmak üzere pek çok hizmet sunulduğunu açıklayan Başkan Çalık, son beş yılda okullara toplam 204 bakım-onarım tadilat işlemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Çalık, çalışmalara ilişkin; "Eğitimin öncüsü Beylikdüzü'nde okullarımızı yeni döneme hazırladık. İlgili Bakanlığın sorumluluğunda olmasına rağmen biz de üstümüze düşeni yapıp, okulların sorunlarını gidermeye devam ediyoruz. Bu yaz döneminde; dört okulumuzun konferans salonunu yeniledik, dört okulumuzun iç cephe, bir okulumuzun da dış cephe boyasını yaptık, iki okulumuz da Atatürk köşesini yeniledik. 14 okulumuzda kapsamlı bakım onarım çalışmaları yaptık. Beylikdüzü'nde 63 okulumuz var, hiçbir zaman okullarımıza 'Hayır' demedik. Elimizden geldiği ölçüde her gelen talebi yerine getirmeye gayret ettik. Her şey çocuklarımız için" diye konuştu.