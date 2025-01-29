Beylikdüzü'nde 10. Yarıyıl Şenliği Çocuklarla Buluşuyor - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 10. Yarıyıl Şenliği Çocuklarla Buluşuyor

Beylikdüzü Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklara yönelik düzenlediği 10. Yarıyıl Şenliği etkinlikleriyle dolu dolu bir tatil sunuyor. Film gösterimleri, tiyatro oyunları ve atölye çalışmaları ile çocukların mutluluğuna odaklanılıyor.

29.01.2025 11:48  Güncelleme: 12:56
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi tarafından çocuklar için hazırlanan 10.Yarıyıl Şenliği devam ediyor. Şenlikte çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Evlatlarımızın yüzlerindeki gülümsemeler, daha fazla çalışmamız için bizlere enerji veriyor. Onları böyle mutlu gördüğümde ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlıyorum" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin sömestr tatiline giren çocuklar için düzenlediği Yarıyıl Şenliği eğlenceli etkinliklerle devam ediyor. Bu yıl onuncusu düzenlenen şenlikte çocuklar, film gösterimleri, tiyatro oyunları, yaratıcı atölye çalışmaları ve sahne gösterileriyle dopdolu bir tatil geçiriyor. Çevre ilçelerden de yoğun katılımın olduğu etkinlikler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Galeri Beylikdüzü olmak üzere üç ayrı merkezde 1 Şubat'a kadar devam edecek.

"Tüm çocukları Beylikdüzü 10.Yarıyıl Şenliği etkinliklerimize bekliyoruz"

Şenlikte ilçe halkıyla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Evlatlarımızın yüzlerindeki gülümsemeler, daha fazla çalışmamız için bizlere enerji veriyor. Onları böyle mutlu gördüğümde ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlıyorum. Tüm çocukları, yeni eğitim-öğretim dönemine keyifli bir başlangıç yapmak için Beylikdüzü 10.Yarıyıl Şenliği etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde 10. Yarıyıl Şenliği Çocuklarla Buluşuyor - Son Dakika

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