Beylikdüzü'nde aynı firmaya ait 4 TIR yanıcı maddeyle ateşe verildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde aynı firmaya ait 4 TIR yanıcı maddeyle ateşe verildi

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Beylikdüzü\'nde aynı firmaya ait 4 TIR yanıcı maddeyle ateşe verildi
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Beylikdüzü'nde TIR garajında aynı lojistik firmasına ait park halindeki 4 TIR, otomobille gelen şüpheliler tarafından yanıcı maddeyle ateşe verildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında TIR'lar kullanılamaz hale gelirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan TIR garajında, aynı firmaya ait park halindeki 4 TIR otomobille gelen şüpheliler tarafından yanıcı maddeyle ateşe verildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'lar demir yığınına döndü. Araçların yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Marmara Mahallesi'nde bulunan bir TIR garajında park halindeki bir TIR'da çıktı. Garaj alanına otomobille gelen şüpheliler, park halinde bulunan ve aynı lojistik firmasına ait olduğu öğrenilen 4 TIR'ı yanıcı madde kullanarak ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek araçların tamamını sararken, şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Alevleri ve dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR'lardaki yangına müdahale etti. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede 4 TIR'ın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve kaçan şüphelilerin eşkalini belirlemek için çalışma yürüten polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. 4 TIR'ın alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
BeylikdüzüGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde aynı firmaya ait 4 TIR yanıcı maddeyle ateşe verildi - Son Dakika
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