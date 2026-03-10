Beylikdüzü'nde Çift Cinayetinde İki Sanığa Müebbet Ceza - Son Dakika
Beylikdüzü'nde Çift Cinayetinde İki Sanığa Müebbet Ceza

10.03.2026 10:49
Ferhat Boduroğlu, eşini ve baldızını öldürmekten iki kez müebbet, Arif Türkan'a ise müebbet hapis verildi.

Beylikdüzü'nde eşini ve baldızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık iki kez müebbet, ona yardım ettiği belirlenen sanık da müebbet hapisle cezalandırıldı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Vildan Boduroğlu ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ferhat Boduroğlu ve ona yardım ettiği iddia edilen Arif Türkan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada öldürülen kız kardeşlerin babası Mustafa Koyun da hazır bulundu.

Müşteki Mustafa Koyun beyanında, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ferhat Boduroğlu'na, maktul Vildan Boduroğlu'na yönelik "eşe karşı kasten öldürme" ve maktul Fatma Zehra Koyun'a yönelik "kadına karşı kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın suç tarihinde sabıkasız oluşunu, sosyal ilişkilerini, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını, cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkilerini lehine hafifletici neden kabul ederek, cezayı iki kez uygulanmak üzere müebbet hapse indirdi.

Sanık Arif Türkan hakkında ise maktul Fatma Zehra Koyun'a yönelik "kadına karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, bunu da takdiri indirim uygulayarak müebbet hapse çevirdi.

Türkan'ın, yeterli derecede her türlü şüpheden uzak kesin, inandırıcı delil bulunamadığından maktul Vildan Boduroğlu'na yönelik "kadına karşı kasten öldürme" suçundan beraatine karar verildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Vildan Boduroğlu'nun bir süredir eşi Ferhat Boduroğlu ile geçimsizlik yaşadığı, bunun üzerine çocuğunu da alarak kardeşi Fatma Zehra Koyun ile kalmaya başladığı ifade ediliyordu.

İddianamede, sanığın 17 Eylül 2022'de tartıştığı eşi ile üst katta uyuyan baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldürdüğü belirtiliyordu.

Sanık Boduroğlu'nun daha sonra üstünü değiştirip kızını da yanına alıp evden çıktığı aktarılan iddianamede, olay sırasında evde bulunan Arif Türkan'ın ise sanığa yardım etmek suretiyle suça iştirak ettiği kaydediliyordu.

İddianamede, Ferhat Boduroğlu'nun "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" ile "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, sanık Arif Türkan'ın da 2 kez "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 30 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
