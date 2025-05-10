Beylikdüzü\'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 40 Yaralı

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin, "Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı." dedi.

Gül, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse, başka bir metrobüsün arkadan çarptığı kazaya ilişkin olay yerinde incelemede bulundu.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve bazı yetkililerden kazayla ilgili bilgi alan Gül, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Kazayı öğrendikten sonra İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile hastanelerde yaralıları ziyaret ettiklerini kaydeden Gül, "Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı. Ölüm ve yaralama olayı olduğu için bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Aynı şekilde kurumların kendi içerisindeki idari süreçler başlıyor ve diğer idari süreçler de kendiliğinden başlamış oluyor." ifadelerini kullandı.

"Geçmiş olsun" dileklerini ileten Gül, "Kazanın sebebi teknik olarak incelendikten sonra belli olacak. Sizin de bizim de gördüğümüz; metrobüslerden biri yolcu indirirken diğer metrobüs durmayarak arkadan çarpıyor. Çarpma neticesinde de öndeki metrobüsten inen yolcularımız sağa sola savruluyorlar. Bunun duramama sebebi nedir, incelemeler, hem adli hem idari soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak." diye konuştu.