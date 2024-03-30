Beylikdüzü'nde bir kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir bina önünde park halinde bulunan motosikletin çalınması üzerine çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin Y.H. olduğunu tespit etti.
Zanlının Yakuplu Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi girdiği binada gözaltına aldı. Çalınan motosiklet de burada bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli Y.H, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlının motosikleti çaldığı anlar da güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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