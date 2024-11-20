Beylikdüzü'nde Patenli Kişiye Tutunma Ceza

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Beylikdüzü'nde, patenli kişinin tutunarak trafikte ilerlediği otomobilin sürücüsüne 690 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patenli kişinin otomobile tutunarak trafikte ilerlediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Polis, aracın plaka bilgisinden kimliğini belirlediği H.Ç'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun" trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmeliğe gösterilen diğer kurallara uymamak" maddesinden 690 lira ceza uygulandı.