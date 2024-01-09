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Beylikdüzü'nde sahipsiz köpeklerden kaçan çocuk dikenli telden yaralandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde sahipsiz köpeklerden kaçan çocuk dikenli telden yaralandı

Beylikdüzü'nde 14 yaşındaki Sadrettin Çevik, sahipsiz köpeklerden kaçarken dikenli telden atlamaya çalışırken yaralandı. Çevik'in eli kesildi ve hastaneye kaldırıldı. Çevik'in annesi, sahipsiz köpeklerin mahallede daha önce başkalarına da saldırdığını belirterek köpeklerin toplatılmasını istedi.

Beylikdüzü\'nde sahipsiz köpeklerden kaçan çocuk dikenli telden yaralandı
09.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:26
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Beylikdüzü'nde sahipsiz köpeklerden kaçan 14 yaşındaki çocuk dikenli telden atlarken yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde yürüyerek evine giden Sadrettin Çevik, yolun karşısından kendisine doğru havlayarak koşan sahipsiz köpekleri görünce kaçmaya başladı.

Kendisini emniyete almak için karşısına çıkan duvarın üzerinden atlamaya çalışan Çevik, dikenli tellerin elini kesmesi sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar köpekleri kovalayıp bölgeden uzaklaştırırken, yaralı çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Elinden yaralanan Sadrettin Çevik, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

O sırada çok koktuğunu ve paniğe kapılarak kaçtığını anlatan Çevik, "Spor salonundan dönüyordum, iki köpek üstüme doğru koşmaya başlayınca ben de kaçtım. Duvara tırmanırken dikenli tel elimi yaraladı. Parmaklarım kesildiği sırada acı hissettim." dedi.

Çevik, saldırgan köpeklerin mahalleden uzaklaştırılmasını istedi.

Anne Esra Çevik ise sahipsiz köpeklerin mahallede daha önce başkalarına da saldırdığını söyledi.

Benzer saldırılarla karşılaşmamak için sahipsiz köpeklerin toplatılmasını isteyen Çevik, "Çocuğum duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bugün böyle kurtuldu, bunun için şükrediyoruz ama kurtulamayabilirdi. 5 gün rapor aldık. Başı boş köpek mahallemizde çok var. Bu saldırı ilk değil. Son da olmayacak. Kaç insanın acı çekmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Köpeklerin kovalamacası güvenlik kamerasında

Bu arada, köpeklerin Sadrettin Çevik'i kovalama anları sokaktaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısındaki köpeklerin havlayarak Çevik'e doğru gelmesi, çocuğun hızla koşarak uzaklaşmaya çalışması, köpeklerin de peşinden gelmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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