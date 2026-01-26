Beylikdüzü'nde Çocuklar Tatilin Tadını Sporla Çıkardı

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Yarıyıl Çocuk Spor Şenliği" sömestir tatilindeki çocukları sporla buluşturdu. İki gün süren etkinlikte çocuklar, hem yeteneklerini sergiledi hem de eğlenceli zaman geçirdi.

Beylikdüzü'nde eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler, tatilin keyfini renkli bir etkinlikle çıkardı. Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Spor Tesisi'nde iki gün boyunca gerçekleştirilen "Yarıyıl Çocuk Spor Şenliği" çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. 5–13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şenlikte, sporun birleştirici gücü ve eğlenceli dünyası ön plana çıktı.

Farklı branşlarda kesintisiz eğlence

Çocuklar için kurulan özel parkurlarda, eğitmenler eşliğinde 12 farklı branş ve oyun deneyimi sunuldu. Mendil kapmaca ve hedefe halka atma gibi geleneksel oyunların yanı sıra cimnastik, dart, masa tenisi ve mini basketbol gibi branşlarda spor yapma imkanı bulan minikler, gün boyu eğlencenin tadını çıkardı.

Sosyalleşme ve spor bir arada

İki seans şeklinde düzenlenen şenlikte, spor aktivitelerinin yanı sıra çocukların yaratıcılıklarını sergileyebileceği yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi. Çeşitli ikramların da yapıldığı organizasyonda aileler tribünlerde çocuklarının heyecanına ortak olurken, minikler de yaşıtlarıyla sosyalleşme fırsatı yakaladı.