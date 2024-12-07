Beyoğlu Belediyesi Kış Aylarında Gece Çorbası İkram Ediyor - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi Kış Aylarında Gece Çorbası İkram Ediyor

Beyoğlu Belediyesi, soğuk kış günlerinde Taksim Camii önünde kurduğu Gece Çorbası Karavanı ile vatandaşlara sıcak çorba ikram etmeye başladı. Uygulama, kış boyunca haftanın yedi günü 20.00-22.00 saatleri arasında sürecek.

07.12.2024 13:42  Güncelleme: 13:43
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(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi havaların soğuması dolayısıyla Taksim Camii önünde Gece Çorbası Karavanı kurarak vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Uygulama haftanın yedi günü devam edecek.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede düştü. Beyoğlu Belediyesi, bu soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtacak bir projeye imza attı. Taksim Camii önünde kurulan Gece Çorbası Karavanı ile vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Uygulama ilçe sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi gördü. Gece Çorbası Karavanı kış boyunca haftanın yedi günü 20.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

"Biz zorda olanın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz"

Gece Çorbası Karavanı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yeni uygulamayla ilgili, "Biz halkın belediyesiyiz. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bazı yurttaşlarımız bu soğuk günlerde maalesef başlarını sokacak bir oda bulamıyor. Bazı vatandaşlarımız sıcak bir çorba içecek parası olmadığı için yatağa aç giriyor. Biz 'Beyoğlu'nda bundan sonra kimse kendini yalnız ve kimsesiz hissetmeyecek' demiştik. Halkçı belediyeciliği Beyoğlu'nda hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bugün burada bütün kış boyunca sıcak çorbamızı kaynatacağımız Gece Çorbası aracımızın yanındayız. Kim soğukta, kim yalnız, kim evsizse tüm komşularımızı saat 8 ile 10 arasında sıcak çorbamızı içmeye bekliyoruz. Biz ihtiyaç sahibinin, zorda olanın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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