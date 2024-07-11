Beyoğlu Belediyesi Kültür Sanat Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu Belediyesi Kültür Sanat Çalıştayı Düzenledi

Beyoğlu Belediyesi, kültür sanat odağındaki iş birliği modellerini tasarlamak için 'Herkes için Beyoğlu' temalı Kültür Sanat Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya ilçede faaliyet gösteren kültür sanat kurumları, müzeler, sivil toplum kuruluşları, özel ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.

11.07.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi, yeni stratejik planlama döneminde kültür sanat odağındaki iş birliği modellerini tasarlamak için "Herkes için Beyoğlu" temalı Kültür Sanat Çalıştayı'nın ilkini düzenledi.

Belediye Başkanı İnan Güney'in Terra Santa'da kültür-sanat camiası ile bir araya geldiği toplantıda, ilçenin kültür sanatta ilerleyeceği yol haritasının oluşturulması için fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştaya, ilçede faaliyet gösteren kültür sanat kurumları, müzeler, sivil toplum kuruluşları, özel ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.

Başkan İnan Güney, çalıştayda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Beyoğlu'nu tekrardan kültür sanatın merkezi haline getirme arayışındayız"

"Beyoğlu en güzel şarkıların yazıldığı, en güzel filmlerin çekildiği, en güzel şiirlerin yazıldığı ilçelerimizden birisi. Beyoğlu'na dair söylenecek çok söz var. Bizler de Beyoğlu'nu tekrardan kültür sanatın cazibe merkezi haline getirme arayışındayız. Bu toplantı Beyoğlu'nun kültür-sanatına yön verecek, siz değerli katılımcıların fikirlerini alıp hep birlikte Beyoğlu'nun geleceğine yön vereceğimiz bir toplantıdır.

"Sanatçılarımızın fikirleri ve önerileri bizim için önemli"

30 yıl sonra Beyoğlu'na döndük ve eski Beyoğlu'nu hepimiz istiyoruz. O nedenle bu toplantıda söylenecek her söz, çıkacak her fikir çok önemli. Bu toplantılardan çıkacak sonuçlar bizim stratejik planımızda yer alacak ve Beyoğlu'nun önümüzdeki beş yıllık kültür sanat planlamasında olacak. Bizler kapalı kapılar ardında değil, bu istişare toplantılarıyla Beyoğlu'nun kültür sanat hayatına yön vermek istiyoruz. Beyoğlu'nda sanat üreten, Beyoğlu'nun kültürel zenginliğine katkıda bulunan sanatçılarımızın fikirleri ve önerileri bizim için çok kıymetlidir."

Kaynak: ANKA

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi Kültür Sanat Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:16:38. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi Kültür Sanat Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement