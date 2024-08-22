İstanbul\'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi

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İstanbul Beyoğlu'nda, 9 katlı bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OTELDEKİ MİSAFİRLER TAHLİYE EDİLDİ

Yoğun dumanın yükseldiği otelde konaklayanların bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, geri kalanları ekipler çıkardı. Yangında dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma ve duman tahliye işlemleri sürüyor.