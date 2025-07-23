Beyoğlu\'nda büfede patlama meydana geldi

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada çökme meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

BÜFEDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki bir binanın zemin katındaki büfede henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından binada çökme meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23.07.2025 Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu İlçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokakta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."