Beyoğlu\'nda bir kadını taciz ettiği belirlenen 2 zanlı yakalandı

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Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı'nda 2 kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine geçti.

Bu kişileri ikaz eden polis ekipleri olaya ilişkin çevredeki vatandaşlarla görüştü.

İki şüphelinin sokakta yürürken taciz ettiği kadının, korkup Nevizade Sokağı'na kaçtığını belirledi.

Mağdur İ.Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi.

Kadının şikayeti üzerine kimlikleri belirlenen S.T. ile Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı öğrenildi.