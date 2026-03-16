Beyoğlu'nda Çanta Hırsızlığı

16.03.2026 11:39
Beyoğlu'nda çalınan çantanın hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda 3 cep telefonu ile dizüstü bilgisayar bulunan çantanın çalınma anı, çevredeki binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şahkulu Mahallesi'nde kısa süre için dışarıda bırakılan, içinde 3 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar olan çanta kayboldu.

Çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu çantanın çalındığı anlaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli H.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli H.B, çalıntı çantayla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde hırsızlık anı yer alıyor.

Kaynak: AA

Advertisement
