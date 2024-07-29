Beyoğlu'nda Galata Kulesi Yakınındaki Apart Otelde Yangın Çıktı

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Haber: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınındaki bir apart otelin çatı katında yangın çıktı. Galata Kulesi'nin etrafı duman altında kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Beyoğlu'nda Şahkulu Mahallesi Küçük Hendek Caddesi Galata Kulesi yakınında bulunan 4 katlı bir apart otelin çatısında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, Galata Kulesi çevresi duman altında kaldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralının bulunmadığı öğrenildi.