Beyoğlu'nda Gecekonduda Çıkan Yangında Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Gecekonduda Çıkan Yangında Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Beyoğlu\'nda Gecekonduda Çıkan Yangında Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangında, mahalle sakinleri alevlere müdahale ederken bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

08.02.2025 02:18  Güncelleme: 02:22
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BEYOĞLU'nda iki katlı gecekonduda çıkan yangında bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, mahalle sakinleri alevlere damacanadan su sökerek müdahale etmeye çalıştı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi'nde bulunan 2 katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyürken çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Panik yaşayan mahalle sakinleri, alev alev yanan eve hortum ve damacanadan su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken bir kişi, ambulanstaki tedavisinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Gecekonduda Çıkan Yangında Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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